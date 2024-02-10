Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
14:54
8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği
2024 yılında çıkması beklenen 8. Yargı Paketi mahkumlar ve mahkûm yakınları tarafından takip ediliyor. Paketin Meclis'ten geçmesiyle birlikte genel af yasanın kabul edilmesini bekleyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. 2023 yılının son aylarına hazırlıklarına başlanan ve şu an taslak aşamasında olan paket için gözler Meclis'e çevrildi. Yapılan yeni düzenlemelerle 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi; anneye baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok imkân tanınacak. Yeni yargı paketine yönelik çalışmalar sürerken Bakan Tunç o tarihi işaret etti. Peki, 8.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne genel var mı, çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar