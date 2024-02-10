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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği
Giriş Tarihi: 10.02.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 14:54

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis'ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

2024 yılında çıkması beklenen 8. Yargı Paketi mahkumlar ve mahkûm yakınları tarafından takip ediliyor. Paketin Meclis'ten geçmesiyle birlikte genel af yasanın kabul edilmesini bekleyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. 2023 yılının son aylarına hazırlıklarına başlanan ve şu an taslak aşamasında olan paket için gözler Meclis'e çevrildi. Yapılan yeni düzenlemelerle 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar ya da engeli olan kişilerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi; anneye baba ile çocuğun arasındaki soy bağının reddi davası gibi birçok imkân tanınacak. Yeni yargı paketine yönelik çalışmalar sürerken Bakan Tunç o tarihi işaret etti. Peki, 8.Yargı Paketi ne zaman çıkacak, son durum ne genel var mı, çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis’ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

Meclis'te ekonomik yönelik birçok kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından gözler 8. Yargı paketi düzenlemelerine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen paketle ilgili düzenlemelerde ceza yaptırımlarında değişiklik olması beklenirken birçok mahkûm ve mahkûm yakını da paketli birlikte genel af düzenlemesi getirilmesini bekliyor. Peki genel af çıkacak mı? İşte 8. Yargı paketi son durum

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis’ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

8. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. 8. Yargı Paketi'ne ilişkin sorular üzerine Bakan Tunç, paketle ilgili çalışmanın taslak aşamasında olduğunu, yakın zamanda TBMM'de milletvekillerine sunulacağını bildirdi.

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'ne ilişkin, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." dedi.

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis’ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.

Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis’ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ MADDELERİ ŞEKİLLENİYOR!

24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.

Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı, Meclis’ten geçti mi? Maddeleri ve içeriği

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.

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