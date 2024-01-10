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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:15

8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

8. Yargı Paketi hazırlıkları devam ediyor. Yürürlük tarihi için geri sayım sürerken cezaevinde tutuklu bulunanlar ve yakınları yeni yargı paketi çalışmaları kapsamında mahkumlara infaz düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alındığı çalışma Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Peki; Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu?

8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

Yeni yargı paketine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamaları ile yakinen takip edilen süreçte "8. yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek, af çıkacak mı?" soruları gündemdeki sıcaklığını koruyor. İnfaz düzenlemesiyle birlikte araştırılan süreçte mahkumlar ve yakınları gelişmeleri merak ediyor. Peki; Yeni Yargı paketi meclisten geçti mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, detaylar…

8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yeni Yargı Paketi'ne ilişkin detayları aktardı. Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Tunç, düzenlemelerin arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını dile getirdi.

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8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir. "ifadelerini kullandı.

8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ GELİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan genel af açıklaması geldi. Tunç, 8. yargı paketinde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.

Diğer taraftan 8. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

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