Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:15
8. YARGI PAKETİ ÇALIŞMASINDA SON DURUM | Yeni Yargı Paketi maddeleri ile mahkumlara genel af var mı yok mu, çıkacak mı?
8. Yargı Paketi hazırlıkları devam ediyor. Yürürlük tarihi için geri sayım sürerken cezaevinde tutuklu bulunanlar ve yakınları yeni yargı paketi çalışmaları kapsamında mahkumlara infaz düzenlemesinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alındığı çalışma Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Peki; Mahkumlara genel af çıkıyor mu? 8. Yargı paketi maddeleri neler, mahkumlara genel af var mı yok mu?