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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 14:36

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

8. Yargı Paketinde son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 60'tan fazla maddeyi içerisinde bulunduran bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını açıklamasında bulunmuştu. O maddelere ilişkin detaylarla birlikte genel af hakkında araştırmalar sürerken vatandaşlar mahkumlara genel af çıkacak mı merak ediyor. Peki, | 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte 8. Yargı Paketi maddeleri!

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

8. yargı paketiyle birlikte genel af günemde. Konu hakkında açıklamada bulunan Bakan Tunç " 60'tan fazla maddeden oluşan bir taslak pekt söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi. TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketinin içinde kadınlara soyadı kullanma hakkı, adli para cezalarında yeni limit, hapis cezasında infaz değişikliği gibi birçok maddenin yer alacağı söyleniyor. Peki, 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN GENEL AF AÇIKLAMASI

8.Yargı Paketi maddelerinin hala çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Tunç:

Şunu ifade edebilirim, "60'tan fazla maddeden oluşan bir taslak pekt söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" dedi.

Denetimli serbestlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunç, "Suç, işleyenin yanına kar kalmaması lazım. Yani 2 yılın altında cezaya hüküm giyen biri, koşullu salıverme süresiyle beraber denetimli serbestliği de dikkate aldığımızda hiç cezaevinde barındırılmadan tahliye oluyor.

Bu da toplumda bir cezasızlık algısına neden oluyor. Bu anlamda denetimli serbestlik süresini otomatik 1 yıl şeklinde değil de bir oran getirerek, beşte 1 olabilir, bu tabii milletvekillerimizin takdirindedir." ifadelerini kullandı.

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

MAHKUMLARA AF ÇIKACAK MI?

8. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalar devam ediyor Yeni yargı paketinde mahkumlara af veya infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunduğuna ilişkin resmi açıklama bulunmuyor.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

8. YARGI PAKETİ SON DURUM

8. yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları ortaya çıktı. Kadınlara soyadı kullanma hakkı, adli para cezalarında yeni limit, hapis cezasında infaz değişikliği gibi maddelerin 8.Yargı Paketi içerisinde yer alması bekleniyor.

İşte o maddeler ve ayrıntıları;

8. YARGI PAKETİ SON DURUM || 2024 yılında 8. yargı paketiyle mahkumlara genel af çıkacak mı? İşte maddeleri!

HAPİS CEZASI İNFAZI DEĞİŞİYOR

İnfaz süresine göre, yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık hapis cezası olacak.

Suçlu, 1 ay hapis cezası almış olsa bile cezasının en az yüzde 40'nı yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek.

Böylece denetimli serbestlik, 1 yıl uygulanmak yerine cezayla ortantılı olacak.

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