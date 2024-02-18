8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
13:11
8. yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yaklaşık 70 maddenin yer aldığı çalışmanın komisyonda görüşülmeye başlanacağı tarih de belli oldu. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi maddelerin bulunduğu yeni paketin yasalaşacağı tarih için geri sayım sürerken mahkum ve yakınları genel af var mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?