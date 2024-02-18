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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 13:11

8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi, genel af var mı?

8. yargı paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yaklaşık 70 maddenin yer aldığı çalışmanın komisyonda görüşülmeye başlanacağı tarih de belli oldu. Denetimli serbestlik, adli para cezası, soyadı kanunu gibi maddelerin bulunduğu yeni paketin yasalaşacağı tarih için geri sayım sürerken mahkum ve yakınları genel af var mı sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, mahkumlara genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e geldi. Akabinde ise yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı özellikle genel af bekleyen mahkum ve aileleri tarafından yakın mercek altına alındı. Görüşmelerin başlayacağı tarih de netleşirken önemli düzenlemeler içeren paketin yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum...

8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ MECLİS'TE!

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Bakan Yılmaz Tunç liderliğinde hazırlanan teklifte içerik ve kapsam hakkında detaylar mercek altında.

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8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ GÖRÜŞMELERİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlattı.

Yüksel, 8. Yargı Paketinin Komisyondaki görüşmelerine 20 Şubat Salı günü başlanacağını bildirdi.

8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

Adalet Bakanlığı ve milletvekilleri tarafından teklifin hazırlık sürecinde milletin hassasiyetlerinin en üst düzeyde dikkate alındığını vurgulayan Yüksel, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:

"TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı olarak komisyon üyelerimizle 20 Şubat Salı günü toplanarak yargı paketini görüşeceğiz. 8. Yargı Paketi, hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması, adalet inancının güçlendirilmesi, yargıdaki uygulamaların düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir. Çok önemli düzenlemeler ihtiva eden, 42 maddeden oluşan, 15 farklı kanunda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyorum. Teklif, Komisyonumuzdaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kuruluna sunulacaktır."

8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ, MADDELERİ, KAPSAMI

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

"Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların."

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız."

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