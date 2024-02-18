8. Yargı Paketi son dakika 2024: TBMM gündeminde! 8. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler, Meclis’ten geçti mi, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika haberleri ile gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e geldi. Akabinde ise yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı özellikle genel af bekleyen mahkum ve aileleri tarafından yakın mercek altına alındı. Görüşmelerin başlayacağı tarih de netleşirken önemli düzenlemeler içeren paketin yürürlük tarihi için geri sayım başladı. Peki, 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum...