Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:56
8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul'da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?
8. Yargı Paketi 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlük tarihi için araştırmalar hız kazandı. 8. Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri 27 Şubat'ta başladı. 8'inci Yargı Paketi ile beraber af yasası beklentileri de arttı. Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL olmasına yönelik düzenlemeyi de içeren 43 maddelik kanun teklifinde birçok önemli konu yer alıyor. Peki; 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı? İşte, detaylar.