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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul'da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:56

8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul'da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

8. Yargı Paketi 2024 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yürürlük tarihi için araştırmalar hız kazandı. 8. Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri 27 Şubat'ta başladı. 8'inci Yargı Paketi ile beraber af yasası beklentileri de arttı. Emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin TL olmasına yönelik düzenlemeyi de içeren 43 maddelik kanun teklifinde birçok önemli konu yer alıyor. Peki; 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı? İşte, detaylar.

8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul’da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son gündemi yeni yargı paketi oldu. 27 Şubat'ta başlayan 8'inci Yargı Paketi'nin Genel Kurul görüşmeleri devam ediyor. 43 maddelik kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL olmasına yönelik düzenleme de yer alıyor. Peki; 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi, ne zaman çıkacak, genel af çıkacak mı, infaz düzenlemesi var mı? İşte, Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son durum gelişmeleri.

8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul’da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

8. YARGI PAKETİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak. Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek.

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8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul’da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.

İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılacak. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Bu düzenlemeler 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul’da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak; bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltilecek.

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyım atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

8. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI? Genel Kurul’da! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi, maddeleri neler?

DEPREM BÖLGESİNDE SANAYİ ALTYAPISINA YÖNELİK DESTEĞİN SÜRESİ UZATILACAK

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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