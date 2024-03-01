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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:45

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye devam ediyor. 43 maddelik teklifin 16 maddesi kabul edildi. Yargı Paketi maddeleri ve çıkacağı tarih Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları ile takip ediliyor. Yeni yargı paketindeki 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, infaz düzenlemelerine, adli para cezasından, istinaf, temyiz başvuru süresine kadar birçok önemli madde bulunuyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? İşte, 8. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri…

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

8. Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar netlik kazandı. 43 maddeden oluşan teklifin 16 maddesi kabul edilirken gözler diğer maddelere çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? İşte, kabul edilen 16 maddenin detayları…

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda!

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 14 maddesi daha kabul edildi.

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8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

Kabul edilen maddelere göre, İcra ve İflas Kanunu'na göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai kararlara karşı temyiz yoluna başvurulmasına yönelik sürede düzenleme yapılacak.

Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilecek, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacak.

Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütleri"ne ilişkin düzenlemesi, Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilecek.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Özgürlüğü bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlanma kurumu değiştirilerek, ceza infaz kurumunda bulunma hali doğrudan doğruya kısıtlama nedeni olmaktan çıkarılıyor.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

Ergin kişilerin fiil ehliyetinin bulunduğundan hareketle iradeleri ön plana çıkarılarak kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün kısıtlanması esas olarak kendi isteğine bırakılırken, toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlünün kısıtlanması, kişiliğinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak bu konuda vesayet makamına takdir hakkı veriliyor.

Buna göre, kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak.

Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan ergin bir kişi, isteği bulunmasa dahi kişiliğinin veya mal varlığının korunması bakımından gerekli görülmesi halinde kısıtlanabilecek.

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, hapis cezasının infazına başlandığını derhal vesayet makamına bildirecek.

Vesayet makamı karar vermeden önce hükümlüyü dinleyecek. Kanun'un kayyumluğa ilişkin hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde bu düzenleme için de uygulanacak.

Anayasa Mahkemesi kararı gereğince Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya karar verilebilmesi için aranan resmi sağlık kurulu raporunun temini amacıyla, yasanın "usul" başlıklı madde hükümlerine başvurulabilecek.

8. YARGI PAKETİ DÜZENLEMESİ SON DURUM: 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? TBMM Genel Kurulunda 16 madde kabul edildi!

VESAYETİN SONA ERDİRİLMESİ

Anayasa Mahkemesi kararı bağlamında Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilecek.

Kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek ve gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla 20 gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebilecek.

Hekim ön raporu üzerine verilen yerleştirme kararı derhal ilgiliye ve yakınlarına bildirilecek.

İlgili veya yakınları, bu karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde denetim makamına itiraz edebilecek. Yapılan itiraz, kararın icrasını durdurmayacak. İtiraz, denetim makamınca ivedilikle karara bağlanacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilebileceği haller düzenleniyor.

Buna göre, özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin hukuka uygun şekilde sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkacak.

Hapis halinin devamı süresince vesayetin sona erdirilmesi, toplam 5 yıldan az olan hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin isteminin bulunması ve toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazına bağlı olarak verilen kısıtlama kararları bakımından kişinin talebi üzerine kişiliğinin veya mal varlığının korunması sebebinin ortadan kalkması halinde mümkün olacak.

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