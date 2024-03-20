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Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:55

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

Ramazan Bayramı tatili süresi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük süre için idari izin kararı aldıklarını duyurdu. 9 gün tatil haberinin ardından ''9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Özel sektör çalışanları araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli olacak? İşte, özel sektörde bayram tatili süresi ve tüm detaylar…

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu sorusu yanıt arıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişinin merakla beklediği açıklama geldi. Ramazan Bayramı tatil süresi belli oldu. Başkan Erdoğan, 1,5 günlük idari izin kararı alındığını duyurdu. 9 günlük tatil haberi sonrası özel sektörde bayram tatili süresi hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli olacak? İşte, detaylar.

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına idari izne ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan Bayramı 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'te başlayıp, 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

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9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

9 GÜN BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU, KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile bir araya geldiği iftar programında, bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin sözlerinin tamamı şöyle;

"Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

ÖZEL SEKTÖR BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Ancak bu karar sadece kamu çalışanlarını kapsıyor.

Kamu çalışanlarına ek 1,5 gün idari izin verilmesiyle birlikte 9 günlük bayram tatili fırsatı sunulurken, özel sektör çalışanlarının tatil durumu ise işverenlerinin kararına bağlı olacak.

Bu durumda, özel sektördeki tatil süresi işverenlerin inisiyatifine bağlı olarak belirlenecek.

9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

İDARİ İZİN NEDİR, NE DEMEK?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.

İdari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

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