9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu? Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli sayılacak?

Giriş Tarihi: 20.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
12:55
Ramazan Bayramı tatili süresi milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük süre için idari izin kararı aldıklarını duyurdu. 9 gün tatil haberinin ardından ''9 gün bayram tatili özel sektörü kapsıyor mu?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Özel sektör çalışanları araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; Özel sektör bayram tatili kaç gün, kimler idari izinli olacak? İşte, özel sektörde bayram tatili süresi ve tüm detaylar…