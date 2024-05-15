9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU: Gözler Mecliste! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler?

Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
08:02
9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri ile gündemin öne çıkan başlıkları arasında yerini aldı. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak maddeler ve hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılabilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirildiği 9. Yargı Paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor. "Genel af var mı yok mu?" sorusu mahkum ve mahkum yakınlarının yeni yargı düzenlemesine yönelik en merak en merak ettiği sorular arasında. Gözler Meclis'e çevrilmişken Yılmaz Tunç yeni pakete dair merak edilenleri cevapladı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, ceza indirimi olacak mı?