Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:56
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DURUM | Bakan Tunç duyurmuştu! 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 9. yargı paketindeki maddelerin yasalaşacağı dönemi bekliyor. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?