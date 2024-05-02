Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
07:59
9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile milyonlarca kişinin yakın takibinde yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceği tarih sorgulanıyor. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi birçok çalışmayı içermesi beklenen yeni yargı paketi kapsamında genel af var mı yok mu merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenleme ile ilgili son açıklamasında takvimin çok uzamayacağını belirtmişti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum gelişmeleri…