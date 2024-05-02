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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:59

9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile milyonlarca kişinin yakın takibinde yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceği tarih sorgulanıyor. Denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi birçok çalışmayı içermesi beklenen yeni yargı paketi kapsamında genel af var mı yok mu merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenleme ile ilgili son açıklamasında takvimin çok uzamayacağını belirtmişti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum gelişmeleri…

9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri özellikle mahkum ve aileleri tarafından mercek altına alınmış durumda. Yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı ile ilgili araştırmalar yeni aya girilmesiyle birlikte hız kazandı. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli düzenlemeleri içermesi beklenen kanun teklifinin Meclis gündemine geleceği tarih merak ediliyor. Geri sayım sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son açıklamasında çalışmanın TBMM'ye geleceği tarih hakkında bilgi vermişti. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz" yanıtını verdi.

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9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, çalışmalarında sona gelinen 9. Yargı Paketi, TBMM tatile girmeden gündeme getirilecek.

9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Bakan Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ KAPSAMI 2024: Gözler TBMM’de! 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, çıktı mı, ne zaman çıkacak, genel af var mı?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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