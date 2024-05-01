Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
12:10
9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?
9. Yargı Paketi son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifinin TBMM'ye geleceği tarih araştırılıyor. Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği kapsamında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi çalışmaların yer alması bekleniyor. Mahkum ve yakınları ise genel af var mı merak ediyor. Bakan Tunç, birçok düzenlemenin yer aldığı çalışmaya ilişkin son açıklamasında takvimin çok uzamayacağını belirtmişti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum gelişmeleri...