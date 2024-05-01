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Haberler Fotohaber 9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:10

9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifinin TBMM'ye geleceği tarih araştırılıyor. Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği kapsamında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi çalışmaların yer alması bekleniyor. Mahkum ve yakınları ise genel af var mı merak ediyor. Bakan Tunç, birçok düzenlemenin yer aldığı çalışmaya ilişkin son açıklamasında takvimin çok uzamayacağını belirtmişti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, son durum gelişmeleri...

9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri özellikle mahkum ve mahkum ailelerinin yakın takibinde yer alıyor. Yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Tunç, düzenlemenin Meclis'e geleceği tarih hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli çalışmaları içeren kanun teklifi için gözler TBMM'ye çevrilmiş durumda. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı? İşte, ayrıntılar...

9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz" yanıtını verdi.

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9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, çalışmalarında sona gelinen 9. Yargı Paketi, TBMM tatile girmeden gündeme getirilecek.

9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Bakan Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. Yargı paketi son dakika: Bakan Tunç o tarihe işaret etmişti! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af var mı?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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