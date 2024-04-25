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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç'tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:27

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç'tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceği tarih merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Takvimin çok uzamayacağı belirtilirken mahkum ve yakınları genel af var mı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi son durum gelişmeleri…

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Yeni yargı paketi maddeleri, içeriği ve kapsamı özellikle mahkum ve aileleri tarafından araştırılıyor. Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yakın zamanda TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Geri sayım sürerken Bakan Tunç, Meclis'e geleceği tarih hakkında bilgi verdi. Peki, 9. Yargı paketi ne zaman çıkacak, mahkumlara genel af var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar...

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK? BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruya, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz" yanıtını verdi.

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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, çalışmalarında sona gelinen 9. Yargı Paketi, TBMM tatile girmeden gündeme getirilecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Bakan Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç’tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

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