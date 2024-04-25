Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
07:27
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2024: Bakan Tunç'tan tarih açıklaması! 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Yeni yargı paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de görüşüleceği tarih merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Bakan Tunç'tan açıklama geldi. Takvimin çok uzamayacağı belirtilirken mahkum ve yakınları genel af var mı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, maddeleri neler, genel af var mı? İşte, denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi son durum gelişmeleri…