Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
21:35
A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU 25 Ocak 2024: Bu hafta A101’de çekme karavan, kablosuz kulaklık… İşte aktüel ürünler kataloğu
A101' de bu hafta 25 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta perşembe günleri müşterileri ile buluşan aktüel ürünler kampanyasında bu hafta yer alacak haftanın yıldızları arasında çekme karavan, filtre kahve makinesi, kablosuz kulaklık ve tıraş makinesi ilk etapta göze çarpıyor. A101 aktüel ürünler uygun fiyatlı alışveriş kovalayan müşteriler için 25 Ocak A101 kataloğu ile yayında. İşte, zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri.