Giriş Tarihi: 28.02.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:01
A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 ŞUBAT 2024 || Tiny House fırsatı sürüyor… süpürge, kahve ve çay makinesi indirimlerle A101’de
A 101 aktüel kataloğu yayında. Her Perşembe A 101 zincir marketlerinde birbirinden farklı ürün indirim alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Bu haftanın aktüel ürünlerinin yıldızı "tiny house" oluyor. Kahve makinesinden, çay makinesine, elektrikli süpürgeden çeyiz ürünlerine birçok elektronik ve ev tekstili gibi birçok ürün yarın mağazalarda. Peki, A101 indirimli aktüel kataloğunda neler var? İşte 29 Şubat A 101 haftanın aktüel ürünler listesi