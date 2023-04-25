Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri bugün başlıyor. Bakan Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu. Buna göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine toplam 22 bin 43 personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kontenjanları ve kadro branş dağılımı nasıl? İşte, e-Devlet ile 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları...