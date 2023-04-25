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Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:26

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri bugün başlıyor. Bakan Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu. Buna göre Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesine toplam 22 bin 43 personel alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kontenjanları ve kadro branş dağılımı nasıl? İşte, e-Devlet ile 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 22 bin 120 kişi istihdam edilecek. Personel Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 138, İcra Dairesi Başkanlığı'na 700 ve merkez teşkilatta 486 personel alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada e-Devlet ile 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 22 bin 43 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

SON DAKİKA: ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı ile ilgili ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 22 bin 43 personel alımı için başvurular, 25 Nisan 2023 Salı günü (bugün) başlıyor 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları, 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 67 sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı al 419 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 personel alımı için başvurular ise e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 22.043 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, branş dağılımı nasıl?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

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