Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları son durum 2023 || ADALET BAKANLIĞI personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

25 Nisan-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularında gözler sonuçların açıklanacağı ekranda. Binlerce kişinin çeşitli kadrolarda çalışmak için başvuru yaptığı Adalet Bakanlığı personel alımında son durum ne araştırılıyor. Adalet.gov.tr üzerinden yapılan açıklamalar anbean sorgulanıyor. Adliyelerde 10 bin 183, İcra dairelerinde 10 bin 183, İcra dairelerinde 700 ve Bakanlık merkez teşkilatında 563 kişiye istihdam sağlanacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…