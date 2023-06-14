Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
09:12
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları son durum 2023 || ADALET BAKANLIĞI personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bünyesinde 22 bin kişiye istihdam sağlayacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri ve İcra Dairesi Başkanlığında açık bulunan kadrolara personel alımı yapılacak. Bu noktada başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı ekrana odaklanmış durumda. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…