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Haberler Fotohaber AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor
Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 08:41

AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Adana deprem konutları kura sonuçları AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranında belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Adana'da kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapılıyor. Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…

AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Adana deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kura çekimi, 20 Şubat Salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşvikiyle başlayacak. Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde Adana ilimizde yapımı hızla devam eden 3.326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl görüntülenebilecek? İşte, detaylar...

AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

ADANA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ

Adana ilimizde yapımı hızla devam eden; 3.326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut 20 Şubat Salı günü saat 13.00'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek.

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AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

ADANA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adana Deprem Konutları Kura Çekimi, 20 Şubat Salı günü AFAD Adana Deprem Konutları Kura Çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı izleniyor.

ADANA DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

ADANA DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

ADANA DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor
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