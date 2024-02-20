Giriş Tarihi: 20.02.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
08:41
AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor
Adana deprem konutları kura sonuçları AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranında belli oluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Adana'da kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla yapılıyor. Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başında yerler alındı. Depremzedeler, 2 yıl sonra ilk ödemelerini yapacak. Peki, Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar…