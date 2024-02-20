AFAD ADANA deprem konutları kura çekimi CANLI YAYIN İZLE: Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi belli oluyor

Adana deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Kura çekimi, 20 Şubat Salı günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşvikiyle başlayacak. Yüreğir Kültür Merkezi'nde yapılacak kura çekiminde Adana ilimizde yapımı hızla devam eden 3.326 konutun ilk etabı olan 1.589 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, Adana deprem konutları kura sonuçları isim listesi nereden ve nasıl görüntülenebilecek? İşte, detaylar...