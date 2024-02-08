Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:33
AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?
Malatya deprem konutları kura sonuçları gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuşmuştu. Gözler Malatya deprem konutları kura çekiminde. Peki; Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…