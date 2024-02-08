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Haberler Fotohaber AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:33

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

Malatya deprem konutları kura sonuçları gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları çekilen kuralarının ardından hak sahiplerine teslim ediliyor. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuşmuştu. Gözler Malatya deprem konutları kura çekiminde. Peki; Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, detaylar…

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları kapsamında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuşmuştu. Malatya'da inşa edilen afet konutları için gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Peki; Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? İşte, Malatya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

HATAY, GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ
6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları kapsamında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuşmuştu.

Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i kurayla sahiplerine teslim ediliyor olacak. Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları için TIKLAYINIZ!

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AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Malatya deprem konutları kura çekim tarihi henüz belli olmadı.

Malatya'da yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 181'inin kurasının bu ay içerisinde çekilmesi bekleniyor.

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.

AFAD DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

11 İLDE GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞILIYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin eski güzel günlerine dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Bakanlık, 11 şehirde 930 şantiyede, 110 bin 450 personelle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İnşası biten ve hak sahipliği belirlenen 46 bin konut teslim ediliyor. mart ayının ortasına kadar ise 75 bin konutun hak sahiplerine teslimi planlanırken; depremin zarar verdiği illerin alt yapısı da bakanlığın bağlı kuruluşu olan İLBANK tarafından verilecek hibeyle yenileniyor" denildi.

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