AFAD DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA | Malatya kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman yapılacak?

HATAY, GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları kapsamında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuşmuştu.

Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i kurayla sahiplerine teslim ediliyor olacak. Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları için TIKLAYINIZ!