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Haberler Fotohaber AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 17:09

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi… Afyonkarahisar'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Çobanlar merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 20 Şubat 2024 az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar...

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Afyonkarahisar deprem ile sallandı. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 20 Şubat listesi ile kayıt altına alındı. Şiddetli sarsıntı sonrası şehrin sakinleri merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için arama motorlarına yöneldi. Çobanlar merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ayrıntılı bilgiler...

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Afyonkarahisar ili Çobanlar ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 16:33'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 15.19 km olarak açıklandı.

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AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE AFYONKARAHİSAR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.6 (Mw)

Yer:Çobanlar (Afyonkarahisar)

Tarih:2024-02-20

Saat:16:33:55 TSİ

Enlem:38.71139 N

Boylam:30.76167 E

Derinlik:15.19 km

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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