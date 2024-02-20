Giriş Tarihi: 20.02.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
17:09
AFYONKARAHİSAR DEPREM SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi… Afyonkarahisar'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Çobanlar merkez üssünde meydana gelen sallantı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine eklendi. Şimdi bölge sakinlerinin gündeminde depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Peki; 20 Şubat 2024 az önce Afyonkarahisar'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar...