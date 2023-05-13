Ağrı Doğubeyazıt seçim sonuçları! 2023 Doğubeyazıt seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağrı Doğubeyazıt seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı için bu ilçede Selahattin Demirtaş yüzde 61,28 oranında oy almıştı. Şimdi ise halkın gözü 2023 seçimlerinde dolayısıyla "Ağrı Doğubeyazıt seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorularının yanıtında. Bölge halkı Cumhur ittifakı ve Millet ittifakının oy oranlarını anlık olarak takip ediyor. İşte Ağrı Doğubeyazıt seçim sonuçları 2023 ve tüm detaylar.