AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI "Devin iyileşecek mi?" || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.