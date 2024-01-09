AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI "Devin iyileşecek mi?" || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:00
Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları anlatan dizide bu hafta yeni bölüm heyecanı başladı. Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer gibi başarılı sanatçıların yer aldığı Aile dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, Aile 27. bölüm izleme linki!