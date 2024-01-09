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Haberler Fotohaber AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI "Devin iyileşecek mi?" || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:00

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI "Devin iyileşecek mi?" || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları anlatan dizide bu hafta yeni bölüm heyecanı başladı. Oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu, Nur Sürer gibi başarılı sanatçıların yer aldığı Aile dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, Aile 27. bölüm izleme linki!

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI Devin iyileşecek mi? || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? sorusu bu akşam yayınlanacak olan 27. bölüm ile yanıt bulacak. Show TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşan dizi, finale son 4 bölüm kala izleyicisi tarafından heyecanla takip ediliyor. Sevilen dizide sona gelinirken Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir? İşte, Aile 27. bölüm konusu ve yeni bölüm izleme detayları!

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI Devin iyileşecek mi? || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI | CANLI İZLE

Aile bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Aşağıda yer alan linkten diziye canlı takip edebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

AİLE 27. BÖLÜM KONUSU

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir.

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AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI Devin iyileşecek mi? || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI Devin iyileşecek mi? || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir?

AİLE 27. BÖLÜM HEYECANI Devin iyileşecek mi? || Aile yeni bölüm canlı izle ekranı!

İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister.

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