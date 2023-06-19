Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Aile Destek Programı bitti mi, ne zaman bitecek soruları gündemdeki yerini koruyor. 12 ay boyunca verilmesi planlanan Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri ile birlikte son bulması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiler ışığında Aile Destek Programı uzatıldı mı sorusu yanıt aramakta. Seçim döneminde Aile ve Gençlik Bankası kurulacağı bildirilirken, Yeni Aile Destek Paketi başvurusu için bekleyiş sürüyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman bitecek, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında detaylar