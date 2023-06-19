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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:00

Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Aile Destek Programı bitti mi, ne zaman bitecek soruları gündemdeki yerini koruyor. 12 ay boyunca verilmesi planlanan Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri ile birlikte son bulması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiler ışığında Aile Destek Programı uzatıldı mı sorusu yanıt aramakta. Seçim döneminde Aile ve Gençlik Bankası kurulacağı bildirilirken, Yeni Aile Destek Paketi başvurusu için bekleyiş sürüyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman bitecek, ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında detaylar

Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Aile Destek Programı ne zaman bitecek, uzatıldı mı sorusu yanıt aramakta. Bu ay 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal refah paylaşımını her zaman önde tuttuklarını dile getirdi. Programın başlangıcından beri toplamda 35 milyar TL yardıma ihtiyaç vatandaşlara dağıtıldı. Peki, Aile Destek Paketi uzatılacak mı? İşte konu hakkında detaylar

Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

AİLE DESTEK HAZİRAN ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.

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Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.

Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 TL - 221 TL arasında ödeme yapıyoruz."

Aile Destek Programı devam edecek mi, ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Yeni Aile Destek Paketi başvurusu başladı mı, ne kadar olacak, şartları neler?

Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar TL ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

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