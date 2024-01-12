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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:41

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için araştırılmaya başlandı. Yeni aya girilmesiyle beraber dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Öte yandan memur zammı sonrası Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu sorusu da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardım parası tutarı hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Ocak ayı 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 Ocak Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni yılın ilk ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi ödemeleri hanelerin gelir durumlarına göre değişkenlik gösteriyor. Tutarı 850-1250 TL aralığında değişen bu ödemelerin 2024 Ocak ayında ne zaman verileceği merak ediliyor. Bu noktada ise hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

"Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2024 belli oldu! 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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