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Haberler Fotohaber Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:30

Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Memur maaşlarına yapılan Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri de değişti. Hal böyleyken Aile Destek Programı yardımı ödemeleri zam durumu hak sahipleri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere aile sosyal yardım paraları hanenin gelir durumu baz alınarak ödeniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan vatandaşlar, ''Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2024 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.

Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu hak sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 2024 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bu noktada ise Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Paketi Ocak ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.

Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

2024 OCAK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı 2024 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.

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Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.

Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

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