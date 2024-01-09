Aile Destek Programı Ocak ay ödeme tarihleri 2024: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman hesaplara yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve zam durumu hak sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 2024 Ocak zammı ile memur ve emekli maaşları yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de artış yaşadı. Bu noktada ise Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödenen Aile Destek Paketi Ocak ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, zam geldi mi? İşte detaylar.