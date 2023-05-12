Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:54

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 ||14 Mayıs 2023 seçimi 28. Dönem Ak Parti milletvekili adayları isim listesi

Ak Parti milletvekili aday listesi 2023 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 günü genel seçime gidiyor. Sandıkta 64 milyon cumhurbaşkanı ve milletvekili pusulasını görecek. Yüksek Seçim Kurulu 81 ilde Ak Parti milletvekili adayları 2023'ü onayladı. Bu noktada vatandaşlar, Ak Parti milletvekili adayları kim sorusunu yöneltiyor. Birçok bakan İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara'da milletvekili adayı oldu. Peki, İzmir, Ankara İstanbul Ak Parti Milletvekili adayları kim oldu?