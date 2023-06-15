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Haberler Fotohaber AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle
Giriş Tarihi: 15.06.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 18:07

AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle

Bu akşam 19. bölümüyle sezona veda edecek olan Al Sancak dizisi sevenlerinin gündemindeki yerini aldı. Dizinin bu haftaki bölümünde Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi'nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Aksiyonun hız kesmediği yapımla ilgili olarak gözler şimdi Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle ekranında. İşte 15 Haziran tarihli TRT1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve detaylar.

AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm sezon finali izle

Al Sancak yeni ve son bölüm izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Başladığı günden bugüne dikkat çeken yapım bu akşam sezona kısa bir ara veriyor. Diziyi internet aracılığı ile izlemek isteyenler Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle ekranını ziyaret ediyor. İşte TRT1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm sezon finali izle

AL SANCAK İZLE!

https://www.trt1.com.tr/diziler/al-sancak

Al Sancak 19.Bölüm Özet
Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi'nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Pençe ve Atmaca Timleri Ahtapot'un büyük eylemine engel olabilecek midir?

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AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm sezon finali izle

Sacit ve Nadia yüzleşiyor Elizabeth'ten aldığı annesinin defteri ile Sacit'in karşına çıkan Nadia baştan sona her şeyi anlatır. Baba ve kız birlikte hasret giderirken Nadia, Elizabeth'i öldürmek için Sacit'in yanından ayrılarak çok zor bir operasyona çıkar. Ahtapot'un onlarca elemanı arasında korunan Elizabeth'e Nadia nasıl bir akıl oyunu yaparak ulaşacaktır?

AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm sezon finali izle

Gülseren hapisten çıkıyor, kızı Nadia ile hasret gideriyor Gülseren hapisten çıkarak Nadia ile buluşur. Anne kız hasret giderir. Ancak bu buluşma fazla uzun sürmez. Nadia son bir atılım yaparak Ahtapot'un üssüne gider. Tek başına operasyon yapan Nadia başarılı olabilecek midir?

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