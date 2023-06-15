Giriş Tarihi: 15.06.2023 18:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 18:07

AL SANCAK İZLE! TRT1 ile Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle

Bu akşam 19. bölümüyle sezona veda edecek olan Al Sancak dizisi sevenlerinin gündemindeki yerini aldı. Dizinin bu haftaki bölümünde Pençe Timi aniden gelen bir istihbaratla Atmaca Timi'nin de desteği ile büyük bir operasyona gider. Ahtapot, bütün örgütleri etrafında toplamış büyük bir kaos peşindedir. Aksiyonun hız kesmediği yapımla ilgili olarak gözler şimdi Al Sancak 19. Yeni ve son bölüm (sezon finali) izle ekranında. İşte 15 Haziran tarihli TRT1 ile Al Sancak son bölüm izle ekranı ve detaylar.