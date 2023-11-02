Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez.