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Giriş Tarihi: 02.11.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 22:42

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 44. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Aldatmak yeni sezon bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim ve Feyza Sevil Günför'ün yer aldığı dizi, heyecan ve duygu yüklü sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Gelecek hafta neler olacağını görmek isteyen seyirciler ''Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle linki…

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta bu hafta Tarık'ın eziyetlerine daha fazla katlanamayan Yeşim, elindeki büyük kozu üçüncü bir kişiyle paylaşır. Şimdi gelecek hafta neler olacağını merak eden izleyiciler Aldatmak yeni bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. İşte, ATV ile Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

2 Kasım 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 43. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 44. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 44. BÖLÜM FRAGMANI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 43. BÖLÜM ÖZETİ

İpek'in sözleriyle dehşete düşen Güzide, duyduklarına inanmak istemez. İçine düştüğü ikileme rağmen Güzide, Sezai ile ilişkisini bir adım öteye taşır.

Aldatmak 44. bölüm fragmanı izle: ATV ile Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ne var ki İpek'in, Serra ve Azra ile planladığı korkunç tuzaktan habersizdir. Güzide'yi bu tuzağa karşı uyaran kişi beklenmedik bir isim olacaktır.

Kahraman ile yaşadığı yakınlaşmanın etkilerinden kurtulamayan Oylum, ne yapacağını ve ne hissedeceğini bilemez.

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