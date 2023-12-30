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Haberler Fotohaber ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:50

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

Aldatmak 52. bölüm fragmanı heyecan dolu bir sonla biten yeni bölümün ardından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Aldatmak her hafta yeni bölümü ile perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımın yeni bölümünde neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

ATV'nin konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizisi Aldatmak son olarak 51. bölüm ile ekrana geldi. Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak son bölümde yaşanan heyecan dolu son sahnenin ardından merak edilmeye başladı. Aldatmak 52. bölüm fragmanı ile gelecek hafta yayımlanacak yeni bölümde yaşanacaklar gündemde. İşte, Aldatmak 52. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar…

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

ALDATMAK 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır.

Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır.

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ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar.

ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?

Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır.

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