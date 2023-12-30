Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
00:50
ALDATMAK 52. BÖLÜM FRAGMANI çıktı mı? Aldatmak dizisi 51. bölümde neler yaşandı?
Aldatmak 52. bölüm fragmanı heyecan dolu bir sonla biten yeni bölümün ardından sorgulanmaya başladı. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Aldatmak her hafta yeni bölümü ile perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son olarak 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımın yeni bölümünde neler olacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?