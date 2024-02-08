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Giriş Tarihi: 08.02.2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:00

Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 8 Şubat 2024 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi, yine heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya geliyor. Dram türündeki yapımda bu hafta Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Tolga ise Serra'nın planladıklarından habersizdir. İşte, 8 Şubat 2024 ATV ile Aldatmak 57. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 57. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 57. Bölümde Sezai, Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih eder. Bu durum Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Aldatmak, 57. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

8 Şubat 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

ALDATMAK 57. BÖLÜM ÖZETİ

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir.

Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir.

Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler.

Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

Aldatmak 57. Bölüm izle! ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle

Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir.

Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.

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