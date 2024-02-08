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Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 22:59

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Sezai, Güzide'yi uyarmak yerine kızını korumayı tercih eder. Bu durum Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram türündeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. 58. bölümde Tarık'ın planlarından habersiz olan Yeşim kocasına karşı gücünü kaybetmeye başlar. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Vahide Perçin'in yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Aldatmak 58. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Aldatmak, 57. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

8 Şubat 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 57. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Perşembe günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Aldatmak 58. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

ALDATMAK 57. BÖLÜM ÖZETİ

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir.

Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir.

Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler.

Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

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