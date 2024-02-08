Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı: ATV Aldatmak fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
22:59
Aldatmak 58. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 57. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı yapımın son bölümünde Sezai, Güzide'yi uyarmak yerine kızını korumayı tercih eder. Bu durum Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Aldatmak fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...