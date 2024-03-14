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Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:04

Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 61. Bölüm ile 14 Mart 2024 Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizi, aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin hayatını konu ediniyor. Dram türündeki yapımda bu hafta Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. İşte, 14 Mart 2024 ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

ATV'nin dram türündeki dizisi Aldatmak 61. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, Cem Bender gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. 61. Bölümde kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Aldatmak, 61. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

14 Mart 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ALDATMAK 61. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

ALDATMAK 61. BÖLÜM ÖZETİ

Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır.

Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler.

Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar.

Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

Bu evliliği kabullenemeyen bir diğer kişi olan İpek ise büyük bir hamle yapmaya hazırlanır.

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