Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

ATV'nin dram türündeki dizisi Aldatmak 61. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, Cem Bender gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. 61. Bölümde kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.