Aldatmak 61. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
18:04
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak 61. Bölüm ile 14 Mart 2024 Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı dizi, aile mahkemesi hakimi olan Güzide'nin hayatını konu ediniyor. Dram türündeki yapımda bu hafta Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. İşte, 14 Mart 2024 ATV ile Aldatmak son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…