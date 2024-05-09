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Haberler Fotohaber Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri
Giriş Tarihi: 09.05.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 20:52

Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Aldatmak 68. Bölüm izle için ATV ekranlarına dönüldü. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak yeni bölümü ile 9 Mayıs Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, detaylar.

Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

ATV'nin dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sevilen dizisi Aldatmak 68. bölümü ile televizyonda yerini aldı. 9 Mayıs 2024 Perşembe günü yayımlanan yeni bölümü izlemek isteyen dizi severler Aldatmak 68. bölüm izle tek parça, kesintisiz, HD seçenekleri için arama motorlarına yöneldi. İşte, Aldatmak son bölüm izle ekranı ve dizinin yeni bölümünden detaylar.

Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

ALDATMAK YENİ BÖLÜM İZLE

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak bu hafta 68. bölümü ile ekrana geliyor.

9 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

ALDATMAK 68. BÖLÜM ÖZETİ

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar.

İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer.

Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar.

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