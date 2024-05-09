Aldatmak 68. Bölüm izle | ATV ekranı ile Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri

Giriş Tarihi: 09.05.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
20:52
Aldatmak 68. Bölüm izle için ATV ekranlarına dönüldü. Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak yeni bölümü ile 9 Mayıs Perşembe günü izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu haftaki bölümde Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen Aldatmak son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri ile araştırılıyor. İşte, detaylar.