ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 başvuru işlemleri başladı. Yılda üç kez yapılan sınavın ilki Nisan ayında düzenlenecek. Söz konusu sınav için başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre başvuru tarihleri araştırılıyor. 2024 ALES başvuru ekranı başında yerler alındı. Peki, ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.