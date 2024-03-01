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Haberler Fotohaber ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 11:43

ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 başvuru ekranı son dakika açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yüksek lisans yapacaklar için başladı. ÖSYM sınav ve başvuru takvimide ''2024 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır'' yanıtlanırken sınava başvuruda bulunacak adaylar müracaatlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, sınav tarihi ve başvuru işlemleri detayları.

ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 başvuru işlemleri başladı. Yılda üç kez yapılan sınavın ilki Nisan ayında düzenlenecek. Söz konusu sınav için başvurular bugünden itibaren alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre başvuru tarihleri araştırılıyor. 2024 ALES başvuru ekranı başında yerler alındı. Peki, ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/1 başvuru işlemleri 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/1 sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

Sonuçlar ise 10 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

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ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1), 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

İşte, başvuru ekranı:

ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacak:

SINAV BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2024 başvuru ücreti 490 TL olarak açıklandı.

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