Giriş Tarihi: 01.03.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
11:43
ALES BAŞVURU EKRANI 2024: ÖSYM AİS ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl ve nereden yapılır?
ALES/1 başvuru ekranı son dakika açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yüksek lisans yapacaklar için başladı. ÖSYM sınav ve başvuru takvimide ''2024 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır'' yanıtlanırken sınava başvuruda bulunacak adaylar müracaatlarını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sistemi üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereye yatırılır? İşte, sınav tarihi ve başvuru işlemleri detayları.