ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

ALES/1 sınavına sayılı günler kala, adaylar sınavın ne zaman saat kaçta olacağını araştırıyor. Bu noktada sınava giriş belgesi çıktı mı sorgulamaları başladı. Peki, Peki, ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman çıkar?