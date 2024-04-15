Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:37
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav ÖSYM takvimi ile 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşecek. ALES için giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Peki, ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 ALES sınav giriş belgesi sorgulama!