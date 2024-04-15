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Haberler Fotohaber ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:37

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/1 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav ÖSYM takvimi ile 21 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşecek. ALES için giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Peki, ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 ALES sınav giriş belgesi sorgulama!

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

ALES/1 sınavına sayılı günler kala, adaylar sınavın ne zaman saat kaçta olacağını araştırıyor. Bu noktada sınava giriş belgesi çıktı mı sorgulamaları başladı. Peki, Peki, ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman çıkar?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

ALES/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES/1 21 Nisan 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

ALES GİRİŞ YERİ SORGULAMALARI

Pazar günü uygulanacak ALES için giriş yerleri ÖSYM AİS üzerinden sorgulanacak. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapmak gerekiyor.

ALES GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak. 2024'ün ikinci ALES sınavının başvuruları ise 3-12 Haziran arasında alınacak. 28 Temmuz'da yapılacak olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta açıklanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ALES/1 Sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2024 ÖSYM sınav takvimini merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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