ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

2024 ALES/1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan yılın ilk ALES sınavına katılım gösteren adayların gözleri ÖSYM'ye çevrildi. Soru ve cevaplarını kontrol eden adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı