Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
12:21
ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katılım gösterdiği sınavın sonuçları araştırılmaya başladı. Sınavın geride kalmasının ardından gözler ALES/1 sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar