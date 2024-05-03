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Haberler Fotohaber ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri
Giriş Tarihi: 03.05.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 12:21

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 21 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katılım gösterdiği sınavın sonuçları araştırılmaya başladı. Sınavın geride kalmasının ardından gözler ALES/1 sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimiyle ALES sonuç tarihleri belli oldu. Peki, 2024 ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

2024 ALES/1 sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan yılın ilk ALES sınavına katılım gösteren adayların gözleri ÖSYM'ye çevrildi. Soru ve cevaplarını kontrol eden adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2024 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

2024 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2024 sınav takvimiyle ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.

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ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

5 yıl geçerli olacak 2024 ALES/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanılacaktır.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle sonuç tarihleri

2024 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları 3-12 Haziran 2024 arası alınacak.

Sınav ise 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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