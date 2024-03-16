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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:15

ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 16 Mart Cumartesi alış fiyatını 2.226,56 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.227,09 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...

ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın 2200 lira eşiğini aştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. İşte, 16 Mart canlı altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.226,56

SATIŞ(TL) 2.227,09

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ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.952,00
SATIŞ(TL) 4.143,00

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ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.139,00
SATIŞ(TL) 16.383,00

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ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.155,62
SATIŞ(USD) 2.156,13

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