Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
09:15
ALTIN FİYATLARI 16 Mart 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Vatandaşların gündeminde olan dalgalanmada bugün gram altın var. 16 Mart Cumartesi alış fiyatını 2.226,56 TL'den açan gram altının satış fiyatı ise 2.227,09 TL olarak vatandaşla buluşuyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...