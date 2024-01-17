Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
06:05
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültelerinden tamamlayan kişiler tarafından dönem sonu sınav tarihleri merak ediliyor. Örgün eğitimlerine devam etmeyip uzaktan eğitimle Açık öğretim fakültelerinde eğitim alan öğrenciler için yüzde oranına en çok etki eden sınava geri sayım başladı. Final sınavlarıyla birlikte derslerden başarılı olup olmadıkları belli olacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖF sınav takvimi sonrasında dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?