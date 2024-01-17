AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu.



Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.