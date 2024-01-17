Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 06:05

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) üniversite eğitimini Açık Öğretim Fakültelerinden tamamlayan kişiler tarafından dönem sonu sınav tarihleri merak ediliyor. Örgün eğitimlerine devam etmeyip uzaktan eğitimle Açık öğretim fakültelerinde eğitim alan öğrenciler için yüzde oranına en çok etki eden sınava geri sayım başladı. Final sınavlarıyla birlikte derslerden başarılı olup olmadıkları belli olacak. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖF sınav takvimi sonrasında dönem sonu sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

2023-2024 AÖF final sınavı tarihleri, sınava katılım sağlayacak olan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Diğer açık öğretim fakültelerinde dönem sonu sınavlarının uygulanmasıyla birlikte gözler Anadolu Üniversitesine çevrildi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı Duyurusu yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ YÜZYÜZE Mİ ONLİNE Mİ?

Sınavlar bu sene 20 Ocak Cumartesi ve 21 Ocak Pazar günleri yüzyüze gerçekleştirilecek

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINDA

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebiliyor.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

SON DAKİKA