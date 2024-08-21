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Haberler Fotohaber ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:42

ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

Anaokulları 2024-2025 yılı açılış tarihi araştırılırken MEB son dakika duyuruyla ana okullarının ne zaman başlayacağını duyurdu. Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala ilk defa okula başlayacak olan anaokulu öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Normal eğitim haftasından daha erken başlayacak olan anaokulu uyum haftası için tarih duyuruldu. Peki anaokulu ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

Anaokulu başlangıç tarihi, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir kala gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı. İlk kez okula başlayacak öğrenciler için tarihler netleşti. 1. sınıflar ve ana okulları okula uyum haftasıyla başlayacak. Peki Anaokulları ne zaman açılacak 2024? Okul öncesi (ana sınıfı) uyum haftası hangi gün başlayacak?

ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

2024-2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ders zilinin 9 Eylül'de çalacağını açıkladı.

ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

MEB 2024-2025 TAKVİMİ
MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şöyle:

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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