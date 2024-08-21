Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
16:42
ANAOKULLARI AÇILIŞ TARİHİ 2024: MEB duyurdu! Anaokulları ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte?
Anaokulları 2024-2025 yılı açılış tarihi araştırılırken MEB son dakika duyuruyla ana okullarının ne zaman başlayacağını duyurdu. Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala ilk defa okula başlayacak olan anaokulu öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Normal eğitim haftasından daha erken başlayacak olan anaokulu uyum haftası için tarih duyuruldu. Peki anaokulu ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...