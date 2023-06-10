Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında dünyaca ünlü yıldız merak ediliyor. Bu noktada Şampiyonlar Ligi Finali'ni canlı izleyen binerce kişi Anitta'yı canlı olarak izleyip, şampiyonluğu kutlayacak. Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Sosyal medyada 64 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcının müzik kariyeri merak ediliyor. İşte, Anitta hakkında merak edilenler…