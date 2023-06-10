Giriş Tarihi: 10.06.2023 23:08
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
23:08
Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?
10 Haziran İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta sahne alacak. Sosyal medyada 64 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcının müzik kariyeri ve ünlü şarkıcı hakkındaki bilgiler sorgulanıyor. Anitta adıyla tanınan Brezilyalı ünlü şarkıcı Larissa Macedo Machado, büyük maç sonrası sahne alıyor. Peki, Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Anitta şarkıları…