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Haberler Fotohaber Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 23:08 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 23:08

Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

10 Haziran İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta sahne alacak. Sosyal medyada 64 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcının müzik kariyeri ve ünlü şarkıcı hakkındaki bilgiler sorgulanıyor. Anitta adıyla tanınan Brezilyalı ünlü şarkıcı Larissa Macedo Machado, büyük maç sonrası sahne alıyor. Peki, Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Anitta şarkıları

Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında dünyaca ünlü yıldız merak ediliyor. Bu noktada Şampiyonlar Ligi Finali'ni canlı izleyen binerce kişi Anitta'yı canlı olarak izleyip, şampiyonluğu kutlayacak. Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında merak ediliyor. Sosyal medyada 64 milyondan fazla takipçisi olan şarkıcının müzik kariyeri merak ediliyor. İşte, Anitta hakkında merak edilenler…

Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

ANİTTA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Anitta ismiyle tanınan Larissa Macedo Machado, 30 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da doğdu. Yedi yaşında Rio de Janeiro'daki bir Katolik kilisesinin korosunda şarkı söylemeye başladı, aynı zamanda balo salonu dansı dersleri aldı ve hatta bir dans öğretmeni olarak çalıştı.

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Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

16 yaşında bir teknik okulda işletme okudu. 2012'de ilk single'ı " Meiga e Abusada " ile ulusal başarı elde etti.

Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

2017'de, İspanyolca Latin pop ve reggaeton müziğine kısmi geçişini hızlandıran İspanyolca " Paradinha " adlı ilk şarkısını çıkardı. 2021'in sonlarında beşinci stüdyo albümü Versions of Me'den (2022) çıkan İspanyolca single'ı " Envolver " Spotify'da Global Top 50 listesinde zirveye ulaştı.

Anitta kimdir, nereli, kaç yaşında? || Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anitta Kimdir, popüler şarkıları neler?

ANİTTA ALBÜMLERİ
Anitta (2013)

Ritmo Perfeito (2014)

Bang! (2015)

Kisses (2019)

Versions of Me

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