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Haberler Fotohaber AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 22:08

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, AÖF final sınavları ne zaman olacak, AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt aramakta. Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te yapılacak. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF finali online mı olacak, yüz yüze mi? İşte detaylar

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınavları ne zaman, kaç gün kaldı, online mı yapılacak soruları yanıt arıyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı ve sonuçları açıklandı. Peki, 2023 AÖF final sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte konu hakkında detaylar

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarı ile açıklandı.

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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

YAZ OKULU SINAVLARI AĞUSTOS AYINDA ALINACAK

Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF VİZE SINAVLARI BİTTİ Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirildi.

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