Giriş Tarihi: 24.04.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 22:08

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?

AÖF final sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, AÖF final sınavları ne zaman olacak, AÖF sınavları online mı yüz yüze mi olacak sorusuna yanıt aramakta. Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te yapılacak. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF finali online mı olacak, yüz yüze mi? İşte detaylar