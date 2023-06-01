Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
11:41
AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı belli oldu. Öğrenim hayatlarına açıktan devam eden lisans ve ön lisans öğrenceleri bahar dönemimde vizelerin akabinde girecekleri final sınavları ile bu dönemi kapatacaklar. Üniversiteden gelen son açıklama ile sınavların nasıl yapılacağı netlik kazanırken öğrenciler detayları sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final takvimi.