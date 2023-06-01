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Haberler Fotohaber AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi
Giriş Tarihi: 01.06.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 11:41

AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı belli oldu. Öğrenim hayatlarına açıktan devam eden lisans ve ön lisans öğrenceleri bahar dönemimde vizelerin akabinde girecekleri final sınavları ile bu dönemi kapatacaklar. Üniversiteden gelen son açıklama ile sınavların nasıl yapılacağı netlik kazanırken öğrenciler detayları sorguluyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final takvimi.

AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar final sınavı tarihleri açıklandı. Final sınavında sorumlu oldukları her dersten 20 adet çok seçmeli soruları çözerek tamamlayacak öğrenciler AÖF final sınavı tarihlerini sorguluyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını sorguluyor. Geçtiğimiz haftalarda vize sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendi ve bu hafta sonu final sınavına girecekler ve bu dönemi kapatacaklar. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final takvimi.

AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

AÖF SINAV DUYURUSU

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır."

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AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

AÖF SINAV DUYURUSU

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır."

AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÖS SORGULAMA EKRANI

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş bilginize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya aşağıda yer alan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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