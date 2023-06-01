AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları kaç gün sürecek, sınav gün saatleri listesi

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar final sınavı tarihleri açıklandı. Final sınavında sorumlu oldukları her dersten 20 adet çok seçmeli soruları çözerek tamamlayacak öğrenciler AÖF final sınavı tarihlerini sorguluyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavların çevrimiçi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını sorguluyor. Geçtiğimiz haftalarda vize sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendi ve bu hafta sonu final sınavına girecekler ve bu dönemi kapatacaklar. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, Anadolu Üniversitesi AÖF final takvimi.