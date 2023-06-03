Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
06:38
AÖF final soruları ve cevapları 2023 PDF sorgulama || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav soruları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
AÖF bahar dönemi final sınavları bugün çevrimiçi olarak düzenlenmeye başladı. Sınavlar yarın ve 10-11 Haziran tarihlerinde de çeviri olarak yapılmaya devam edecek. Bu noktada tek tek sınavlara giren öğrenciler 2023 AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarları için şimdiden araştırılara başladı. Final sınavı sonrası öğrencilerin dönem ortalamaları belli olacak ve 2022-2023 eğitim öğretim yıllarını noktalayacaklar. Peki, AÖF sınav soru ve cevap anahtarı yayımlandı? AÖF final soruları ve cevapları 2023 PDF sorgulama ekranı…