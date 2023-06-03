AÖF final soruları ve cevapları 2023 PDF sorgulama || Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav soruları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF cevap anahtarı bugün sınavların uygulanmaya başlaması ile gündemdeki yerini aldı. Bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu düzenlenecek Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavlarında öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce kendi doğru ve yanlışlarını kontrol etmek istiyor. Final sınavları ile bu döneme noktayı koyacaklar ve bir üst sınıfa geçecek olan öğrenciler AÖF final sınavı soruları ve cevap anahtarları ile kendi analizlerini yapmak için kolları sıvadılar. Peki, AÖF sınav soru ve cevap anahtarı PDF yayımlandı? AÖF final soruları ve cevapları 2023 PDF sorgulama ekranı…