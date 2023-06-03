AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.