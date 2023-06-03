AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:20
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
06:20
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları bugün başlıyor. Akademik takvime göre sınavlar 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi online olarak https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada AÖF final sınavına katılacak binlerce öğrenci AÖF final sınavı girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna günün erken saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖS e-sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar dört gün sürecek. İşte, 2023 AÖF sınav giriş online (çevrimiçi) ekranı.