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Haberler Fotohaber AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 06:20

AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları bugün başlıyor. Akademik takvime göre sınavlar 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi online olarak https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada AÖF final sınavına katılacak binlerce öğrenci AÖF final sınavı girişi nasıl ve nereden yapılır sorusuna günün erken saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi AÖS e-sınav sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar dört gün sürecek. İşte, 2023 AÖF sınav giriş online (çevrimiçi) ekranı.

AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF online sınav giriş ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi AÖS üzerinden günün erken saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. AÖF final sınavları 3- 4 Haziran ila 10-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve dört gün sürecek. Çevrimiçi online olarak gerçekleştirilecek olan sınavlar https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu noktada AÖF sınav giriş ekranı sorgulanıyor. İşte, online AÖF final sınav girişi sayfası…

AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yarıyıl Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF online sınav giriş ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi final AÖF sınav girişi nasıl yapılır?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

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