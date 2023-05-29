Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:56

AÖF sınav giriş belgesi AÖS sorgulama ekranı: 2023 Bahar Dönemi AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?”

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları için AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Binlerce öğrenci AÖS sistemi üzerinden giriş yaparak belgelerine erişim sağlayabilecek. Bu noktada ise açıköğretim öğrencileri "2023 AÖF final sınavı giriş belgesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan yapılan duyuruya göre; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavları 3-4 Haziran 2023 ve 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. İşte AÖF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar.