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Haberler Fotohaber AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.12.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 14:31

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'nde eğitim alan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav konuları, öğrenci sisteminde bulunuyor. AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrencinin hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Güz dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi ve 10 Aralık 2023 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte, AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF vize sınavları için geri sayım başlamışken birçok öğrencinin aklındaki sorular "sınav kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve ne kadar sürüyor?" Güz dönem vize sınavlarına girecek olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencileri için giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı. AÖF sınav saatleri, süreleri hakkında detaylar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi günü ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF sınavları sabah saat 9.30'da ve öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

AÖF sınavlarında öğrencilere, her ders için 20 soru soruluyor.

AÖF sınavlarında öğrencilere her ders için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

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