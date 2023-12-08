AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF SINAVINA GİRERKEN YANINIZDA OLMASI GEREKENLER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.