AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ| Sınav kaçta başlayacak,kaçta bitecek, ne kadar sürüyor? AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'nde eğitim alan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav konuları, öğrenci sisteminde bulunuyor. AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrencinin hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Güz dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları 9 Aralık 2023 Cumartesi ve 10 Aralık 2023 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? İşte, AÖF ara sınav giriş belgesi ekranı...