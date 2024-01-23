AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Söz konusu sınavların ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyenler, ''2024 AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular e-Kampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. İşte, PDF indir ekranı!