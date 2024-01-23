Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
09:53
AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 AÖF soruları ve cevapları PDF indir ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dönem sonu sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Söz konusu sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, cevap anahtarı için araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.