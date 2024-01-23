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Haberler Fotohaber AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 09:53

AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 AÖF soruları ve cevapları PDF indir ekranı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dönem sonu sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi. Söz konusu sınavların ardından ders puanlarını hesaplamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, cevap anahtarı için araştırmalarına başladı. Peki, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Söz konusu sınavların ardından puanlarını hesaplayabilmek ve ders geçme durumlarını kontrol etmek isteyenler, ''2024 AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular e-Kampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak. İşte, PDF indir ekranı!

AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlandı.

AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapıldı.

Sınavda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre verildi.

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AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek.

Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı 2024: AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

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