Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…
Giriş Tarihi: 14.09.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:29

AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

AÖF sınav takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Fakültelerine kayıt olan milyonlarca aday uygulanacak sınav tarihlerini merak ediyordu. Gözler YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrilmişti. Kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim 2023 Pazar günü başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu noktada adaylar kayıt sonrası ilk sınavların ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları güz ve bahar dönemi ne zaman, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak? İŞTE AÖF SINAV TAKVİMİ…

AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Sınav tarihleri Anadolu üniversitesinin akademik takviminde yayınlandı. Yayınlanan takvime göre dersler 2 Ekim tarihinde başlayacak, Güz dönemi için derslerin 2-6 Ekim tarihleri arasında ekle sil haftası olacak, 27 Ekim 2023 tarihinde ise Önlisans ve Lisans öğrencileri için dersten çekilmenin son tarihi olacak. Bu noktada AÖF sınavlar Kasım ayında gerçekleşecek. İşte AÖF sınav takvimi...

AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

13-25 Kasım 2023 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)
22-24 Kasım 2023 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)
30 Kasım 2023 Ara Sınavların Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (İki ara sınav yapan birimler için)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

4-9 Aralık 2023 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
6 Aralık 2023 Ara Sınav Mazeret Sınavları (Yabancı Diller Yüksekokulu)
14 Aralık 2023 II. Ara Sınavların Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (İki ara sınav yapan birimler için)
25-29 Aralık 2023 Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

18-23 Mart 2024 I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
25 Mart-6 Nisan 2024 Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)
28 Mart 2024 I. Ara Sınavların Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (İki ara sınav yapan birimler için)

AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

15-17 Nisan 2024 Ara Sınavlar (Yabancı Diller Yüksekokulu)
18 Nisan 2024 Ara Sınavların Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih (İki ara sınav yapan birimler için)
22-27 Nisan 2024 II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

SON DAKİKA