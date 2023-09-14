AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

AÖF Güz Dönemi ve Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Sınav tarihleri Anadolu üniversitesinin akademik takviminde yayınlandı. Yayınlanan takvime göre dersler 2 Ekim tarihinde başlayacak, Güz dönemi için derslerin 2-6 Ekim tarihleri arasında ekle sil haftası olacak, 27 Ekim 2023 tarihinde ise Önlisans ve Lisans öğrencileri için dersten çekilmenin son tarihi olacak. Bu noktada AÖF sınavlar Kasım ayında gerçekleşecek. İşte AÖF sınav takvimi...