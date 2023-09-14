AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları online mı yüz yüze mi olacak? AÖF SINAV TAKVİMİ…

Giriş Tarihi: 14.09.2023 14:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:29
AÖF sınav takvimi adaylar tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Fakültelerine kayıt olan milyonlarca aday uygulanacak sınav tarihlerini merak ediyordu. Gözler YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrilmişti. Kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim 2023 Pazar günü başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek. Çevrimiçi başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu noktada adaylar kayıt sonrası ilk sınavların ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınavları ne zaman olacak? 2023-2024 Açık Öğretim Fakültesi sınavları güz ve bahar dönemi ne zaman, sınavlar online mı yüz yüze mi olacak? İŞTE AÖF SINAV TAKVİMİ…