Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:20
AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…