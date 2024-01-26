AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav değerlendirme sürecinde 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Öte yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Şimdi söz konusu sınavlara katılan binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…