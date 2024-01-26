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Haberler Fotohaber AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:20

AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…

AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav değerlendirme sürecinde 4 yanlış 1 doğru cevabı götürecek. Öte yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Şimdi söz konusu sınavlara katılan binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF güz dönemi final sınavları, 20-21 Ocak tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış durumda.

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AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024 || Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının en geç 24 Ocak Çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

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