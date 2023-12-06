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Haberler Fotohaber AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:32

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı. AÖF vize sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açılırken, sınavlar bu hafta içerisinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav konuları, öğrenci sisteminde bulunuyor. Peki, AÖF vize sınavları online mı yüz yüze? AÖF vize sınavları ne zaman 2024? İşte, konu hakkında son dakika detaylar

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

AÖF vize sınavları online mı yüz yüze mi, ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. Dönemi geçmek için öğrenciler vize ve final sınavlarından geçer not almak zorunda. Dönemin ilk sınavları, bu hafta yapılacak. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman 2024?

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.

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AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi bir eğitim döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenliyor. Ara sınavlar vize, dönem sonu sınavları ise final olarak biliniyor.

Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

Bu yıl, güz dönemi ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise 21-21 Ocak'ta düzenlenecek. İşte, güncel sınav tarihleri;

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

Güz Dönemi ara (vize) sınavları: 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi ara sınavları: 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları: 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

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