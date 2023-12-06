Giriş Tarihi: 06.12.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:32

AÖF vize sınavları ne zaman 2024? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları nasıl, online mı yüz yüze yapılacak?

AÖF vize sınavları ne zaman, nasıl yapılacak soruları yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayımlandı. AÖF vize sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine açılırken, sınavlar bu hafta içerisinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav konuları, öğrenci sisteminde bulunuyor. Peki, AÖF vize sınavları online mı yüz yüze? AÖF vize sınavları ne zaman 2024? İşte, konu hakkında son dakika detaylar