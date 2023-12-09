AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi vize sınavları, 9 – 10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi geçen hafta yayımlanırken, sınavlar yüz yüze yapılacak. Peki, AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde? İşte, konu AÖF sonuçları 2023 hakkında son dakika detaylar