AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.