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Haberler Fotohaber AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 09.12.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 07:23

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi vize sınavları, 9 – 10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Sınav giriş belgesi geçen hafta yayımlanırken, sınavlar yüz yüze yapılacak. Peki, AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde? İşte, konu AÖF sonuçları 2023 hakkında son dakika detaylar

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son dakika yanıt aramaya başlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi vize sınavları 9 – 10 Aralık arasında yüz yüze yapılacak. İşte, AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

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AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

AÖF SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2023-2024

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

Açıköğretim Fakültesi bir eğitim döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenliyor. Ara sınavlar vize, dönem sonu sınavları ise final olarak biliniyor.

AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Bu yıl, güz dönemi ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise 21-21 Ocak'ta düzenlenecek. İşte, güncel sınav tarihleri;

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